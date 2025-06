'Rasmussen ziet waarde dalen ondanks seizoen bij hoofdmacht'

Rasmussen speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij het Deense Nordsjaelland en was daarvoor lang onderdeel van Jong Ajax. Dit seizoen mocht hij zich onder Francesco Farioli laten zien bij het eerste. In totaal kwam de 22-jarige aanvaller 22 keer in officiële wedstrijden in actie voor de Amsterdammers en vond hij twee keer het net.

Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van Rasmussen wel gedaald. Sinds december 2023 vertegenwoordigde de spits een transferwaarde van twee miljoen euro, maar inmiddels is dat gezakt naar anderhalf miljoen euro. De Deen ligt nog tot medio 2027 vast in Amsterdam.