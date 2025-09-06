Raúl Moro bewierrookt: "Dan gaan de Ajax-fans van hem genieten"

Moro speelde in de jeugd van Espanyol en FC Barcelona, waarna hij naar Lazio vertrok. Aanvankelijk oogde men vijandig over de komst van Moro naar Italië. "Niet iedereen vindt het leuk als een speler van FC Barcelona komt. Hij kan jouw concurrent worden of er zijn medespelers die onder de indruk zijn van iemand die voor Barcelona heeft gevoetbald. Alleen lang bleven die gevoelens niet, want in een mum van tijd was hij onze sterspeler bij Jong SS Lazio", vertelt hij aan ELF Voetbal.

"Ik moet zeggen dat we direct zagen dat Moro goed kon voetballen, maar pas tijdens wedstrijden zag je écht hoeveel moeite tegenstanders met hem hadden. Hij is behendig, viel iedere wedstrijd op en heeft ons vaak erdoorheen gesleept", vervolgt Nimmermeer. Doorbreken deed hij niet, waardoor hij voor Real Valladolid koos. "Spanje en ook Nederland passen veel beter bij het type speler dat hij is. We speelden in een systeem zonder pure buitenspelers. Moro’s beste positie is in mijn ogen die van een pure vleugelspeler. Eventueel vanaf rechts, maar vooral vanaf links."

Nimmermeer verwacht dan ook dat Moro de belofte in gaat lossen bij Ajax. "De eerste weken zijn spannend en hij zal moeten wennen aan de speelwijze, de nieuwe trainer en het leven in Nederland. Die tijd moeten we hem gunnen. Maar als hij zijn draai gevonden heeft, gaan de Ajax-fans van hem genieten. Hij is snel. Heeft een dribbel en heeft oog voor zijn teamgenoten. Hij is niet zelfzuchtig aangelegd. Als spits ben je blij met zo’n buitenspeler."

Het duo is nog altijd bevriend. "Twee weken voordat hij naar Nederland kwam, sprak ik hem. Ik was jarig en hij feliciteerde me. Ik vroeg of ik hem snel in Amsterdam zou zien. Hij reageerde met een veelzeggende emoji. De dag voordat hij tekende belde hij op. Toen ben ik hem gaan opzoeken en hebben we een hapje gegeten en geouwehoerd over onze tijd in Italië."