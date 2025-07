Raúl Moro dankt Ajax na transfer: "Dat was belangrijk voor me"

Raúl Moro is blij eindelijk speler van Ajax te zijn. De Spanjaard kwam deze week over van Real Valladolid.

Moro werd in de winterse transferperiode al begeerd door Ajax. "Ik heb lang naar deze dag verlangd en nu ben ik eindelijk hier", vertelt hij in gesprek met de clubkanalen. "Ik kom bij een club met een rijke geschiedenis. Een grote club en een club van naam in Europa. Om zo'n grote en belangrijke stap te zetten in mijn loopbaan geeft me een beetje zenuwen."

Na de afgeketste transfer in de winter is het gelukkig nu wel raak voor Ajax en Moro. "Door omstandigheden, die erbij horen in het voetbal, kon dat toen niet doorgaan. Maar de club liet me zien dat ze vastberaden waren om me hierheen te halen", laat de vleugelaanvaller. "Dat was belangrijk voor me. En uiteindelijk ben ik toch gekomen."