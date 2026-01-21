Laatste nieuws
'Raul Moro definitief weg bij Ajax': "Heel veel heimwee gehad"

Niek
Raul Moro is blij na een goal in een uitwedstrijd van Ajax
Raul Moro is blij na een goal in een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

Raúl Moro gaat zijn loopbaan waarschijnlijk vervolgen in Spanje. De kleine vleugelaanvaller, die pas een half seizoen bij Ajax speelde, kan een transfer maken naar Osasuna en Thijs Zwagerman snapt wel dat de club uit Amsterdam meewerkt aan een transfer. 

"Hij heeft nooit kunnen aarden in Amsterdam en heel veel heimwee gehad", vertelt hij in de nieuwste aflevering van Tekengeld op de website van ESPN. "Dat geldt ook in de privésfeer, bij zijn vriendin bijvoorbeeld. Dat soort dingen spelen ook mee in het settelen. Mede als gevolg van die heimwee heeft hij ook wat pijntjes gehad, waardoor hij nooit helemaal vrijuit kon spelen", constateert Zwagerman, die een definitief vertrek niet had zien aankomen. 

“Iedereen bij Ajax ging er voor en in de winterstop vanuit dat hij zou blijven", blikt hij terug. "Het was iemand waarin men potentie zag en hij zou de tijd krijgen om zich aan te passen, maar uiteindelijk kwam er zo veel interesse op gang en kiest Ajax ervoor om de schade relatief beperkt te houden op een grote investering. Het risico om hem nu te behouden en zijn marktwaarde nog verder te zien afbrokkelen, is natuurlijk ook aanwezig", beseft Zwagerman. 

“De potentie bij Moro was absoluut zichtbaar bij Jong Spanje en in La Liga. Ajax had het vertrouwen dat, in een aanvallende ploeg, zijn besluitvorming voor het doel en in de laatste fase wat beter. Dat is er natuurlijk geen moment uitgekomen", vervolgt hij realistisch. "Gedurende de eerste seizoenshelft verdwenen ook zijn flitsende dribbels en zag het er vrij reddeloos uit als je hem zag invallen. Hij struikelde over de bal, had totaal geen overzicht en was geen schim meer van de speler die Ajax een jaar heeft gescout", besluit Zwagerman over de behendige buitenspeler. 

