Raul Moro bijna Ajacied: "Er waren toch nog wat zenuwen"

Naar verluidt waren FC Porto en Bayer Leverkusen ook nog geïnteresseerd in Moro en dat zorgde voor zweetdruppels bij Ajax, zo vertelt Mike Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Ik hoorde het langs de lijn bij Ajax. Paniek is een groot woord, maar er waren op het eind toch nog wat zenuwen of het allemaal wel goed zou komen", vertelt de journalist.

Ajax zit al sinds de winterstop achter de jeugdinternational van Real Valladolid aan. "Het is een grote aankoop voor Ajax en ze vinden hem ook heel belangrijk in de plannen voor komend seizoen", weet Verweij. "Het is toch een mooie bevestiging dat hij bij Ajax past als twee oud-trainers er met hem vandoor wilden gaan: Farioli en Ten Hag."