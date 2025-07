Raúl Moro imponeert direct: "Die input kan Ajax goed gebruiken"

Raúl Moro heeft indruk gemaakt in de oefenwedstrijd van Ajax tegen KV Mechelen. De Spaanse vleugelaanvaller liet zijn voeten direct spreken, volgens Simon Zwartkruis.

"Toegegeven, het was slechts een oefenpotje tegen KV Mechelen, op een positie die bij Ajax met Mika Godts en Oliver Edvardsen toch al aardig bezet is", begint Zwartkruis in Voetbal International. "Maar de eerste flitsen van Moro bij zijn nieuwe club oogden gevarieerd, direct en dreigend."

"Bovendien bewees de Spaanse vleugelspits onlangs op het EK Onder 21 hetzelfde vanaf de rechterflank te kunnen brengen", vervolgt Zwartkruis. "Ajax kan die attractieve input goed gebruiken, na het saaie voetbal van vorig seizoen."