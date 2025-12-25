AD Voetbalpodcast
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
'Raúl Moro in verband gebracht met huurtransfer naar La Liga'

Arthur
bron: La Razón
Raúl Moro
Raúl Moro Foto: © BSR Agency

Valencia, Real Oviedo en Espanyol hebben volgens het Spaanse La Razón interesse om Raúl Moro op huurbasis over te nemen van Ajax. De 23-jarige vleugelspeler krijgt bij de Amsterdammers nauwelijks speelminuten en zou een half jaar na zijn komst dus alweer terug kunnen keren naar Spanje.

Ook verschillende clubs uit de Serie A zouden hun oog op Moro hebben laten vallen, maar de speler zelf geeft naar verluidt de voorkeur aan een tijdelijk avontuur in La Liga. Espanyol wordt gezien als de favoriet om hem te contracteren. Ajax staat volgens de berichten open voor een vertrek in de winter.

Moro stond een jaar geleden al op het verlanglijstje van de Amsterdamse club, toen hij overgenomen zou worden van Real Valladolid, maar een sleutelbeenblessure stak daar destijds een stokje voor. Uiteindelijk kwam de rechtspoot afgelopen zomer alsnog naar de Johan Cruijff ArenA, waar Alex Kroes elf miljoen euro voor hem betaalde. Moro tekende een contract voor vijf seizoenen.

Aanvankelijk begon de Spanjaard het seizoen als basisspeler, maar sinds begin november moet hij het vooral doen met korte invalbeurten. Tegen FC Groningen, Feyenoord en NEC bleef hij zelfs negentig minuten op de bank. Trainer Fred Grim geeft inmiddels de voorkeur aan Mika Godts en Oscar Gloukh op de flanken van Ajax.

Het laatste Ajax Nieuws Raúl Moro Ajax transfers & geruchten
