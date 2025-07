'Raul Moro komt naar Ajax: dit is waarom de transfer is vertraagd'

Dat meldt Mike Verweij van De Telegraaf. De deal is immers al rond: "De Amsterdammers betalen een vast bedrag van 9,5 miljoen euro en maximaal 1,5 miljoen euro aan bonussen. Daarna werd de speler zelf in Barcelona ook al (goed)gekeurd. Inmiddels is het wachten in Amsterdam op het volledig in orde maken van het papierwerk van de overname van Real Valladolid", werd er destijds gemeld.

De vertraging komt door nieuwe eigenaren bij de Spaanse club. "De club is gekocht door een Noord-Amerikaans investeringsconsortium (Ignite Sports) onder leiding van Gabriel Solares en Enrique Urunuela, met steun van het investeringsfonds Ben Oldman. Ignite Sports is nu de grootaandeelhouder van de club, waarvan Ben Oldman een minderheidsdeel bezit."

Hoeveel vertraging de transfer oploopt, kan op dit moment niemand zeggen. "Hoelang de afhandeling nog precies duurt, is onbekend. Maar Ajax hoopt Moro aan het einde van deze maand mee te nemen naar Italië, waar het donderdag 24 juli (tegen Celtic) en zondag 27 juli om de Como Cup speelt. Dan zal het persbericht inmiddels zijn verstuurd."