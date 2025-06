Raul Moro: "Wie wil er nou niet in de Champions League spelen?"

"Het was Valladolids beslissing. Ze wilden het bod niet accepteren. De club beslist, en dat moet ik respecteren", vertelt hij tegen AS. "We zouden ook niet in discussie gaan. Het aanbod sprak me aan omdat Ajax een club is die in eigen land strijdt om de titel en in de Champions League speelt. Wie wil er nou niet in de Champions League spelen? De Eredivisie is ook erg aantrekkelijk voor jonge spelers", constateert Moro, die nu met Spanje O21 op het EK in Slowakije actief is.

"Natuurlijk kijken veel mensen naar dit toernooi. Maar ik zal je vertellen, voor mij is de toekomst de wedstrijd (dinsdagavond om 21:00 uur, red.) tegen Italië. Hier op het EK is het onwaarschijnlijk dat er spelers worden aangetrokken", vervolgt hij realistisch. "Stel je voor dat iemand een bepaalde waarde heeft, plotseling drie of vier doelpunten maakt en die waarde stijgt. Of andersom. Ik denk dat clubs wachten tot het toernooi voorbij is om beslissingen te nemen", aldus Moro.

"Als ik zou vertrekken, wil ik een project waar ik echt gewenst ben, geen transfer die gemotiveerd wordt door zaakwaarnemers of technisch directeuren", benadrukt hij. "Ik wil dat de trainer me wil, dat is duidelijk. Ik heb altijd gezegd dat ik graag in Spanje zou blijven, maar je weet maar nooit. Als er een aanbieding van Ajax komt, vind je dat natuurlijk ook interessant. Als ik zie dat de buitenlandse opties me ook bevallen, heb ik er geen probleem mee om ergens anders heen te gaan", besluit Moro over een mogelijke overstap.