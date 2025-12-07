Rayane Bounida blij met kans bij Ajax 1: "Het is een droom"

Na Benfica en FC Groningen mocht Bounida ook tegen Fortuna Sittard aan de aftrap beginnen. "Dat is natuurlijk mooi", reageert de Marokkaanse Belg voor de camera bij NOS. "Het laat zien dat ik steeds meer vertrouwen krijg van de trainers, en daar ben ik dankbaar voor. Het is een droom om te mogen spelen en zoveel mogelijk minuten te maken, zeker bij Ajax."

Bounida krijgt genoeg vrijheid van interim-trainer Fred Grim. "Hij zegt dat ik mijn taak moet uitvoeren. Aan de bal krijg ik vrijheid en moet ik mijn ruimtes zoeken. En als ik aan de bal kom, moet ik rust bewaren en iets creëren", legt hij uit. "Ik heb de mentaliteit dat als het even minder gaat, ik moet focussen op de volgende bal. Die is namelijk belangrijker."