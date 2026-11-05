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Rayane Bounida gaat in op contractsituatie: "We zullen zien"

Max
bron: Ajax Life Podcast
Rayane Bounida
Rayane Bounida Foto: © BSR Agency

Rayane Bounida werkt hard aan zijn herstel. Na lang blessureleed is de creatieveling de laatste wedstrijden weer terug in de wedstrijdselectie van Ajax. 

Bounida maakte tegen FC Groningen zijn rentree, maar is nog niet honderd procent wedstrijdfit. "Honderd procent is nog te ver, denk ik", vertelt hij in de Ajax Life Podcast. "Maar ik zit wel rond de 90 à 95 procent. Het laatste stapje is nog minuten maken en mezelf laten zien en dan zien we het wel."

De twintigjarige Belgische Marokkaan was vorig seizoen een van de revelaties bij Ajax, maar inmiddels is de concurrentie voorin flink gegroeid. Bounida heeft dan ook weinig eisen over zijn rol onder Míchel. "Het belangrijkste nu is dat ik gewoon speel. Of het nu rechts, links of in het midden is. Ik wil gewoon spelen. Ik ga gewoon spelen waar de trainer mij nodig heeft."

Ajax deed Bounida in februari nog een voorstel om zijn huidige verbintenis open te breken en te verlengen. Die onderhandelingen liggen nu even stil. "Ik denk dat het even afwachten is. Ik ben er namelijk lange tijd uit geweest, dus dat is ook begrijpelijk", legt Bounida uit. 

Zijn contract loopt momenteel tot medio 2028, met de optie tot nog een jaar. "Ik moet weer fit zijn, spelen en mezelf laten zien", benadrukt Bounida. "Ik sta er wel voor open, dus we zullen het zien."

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