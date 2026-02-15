Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Rayane Bounida geeft hoopvolle update: "We zijn in gesprek"

bron: Voetbal International
Rayane Bounida
Rayane Bounida Foto: © BSR Agency

Rayane Bounida is met Ajax in gesprek over een contractverlenging. Dat bevestigde hij zaterdagavond na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. 

Bounida heeft nog een contract tot medio 2028, maar Ajax wil deze graag openbreken en verlengen. De jonge Belg is dit seizoen doorgebroken bij de hoofdmacht van de Amsterdammers en heeft een mooie toekomst in het verschiet.

Zaterdagavond werd hij door Voetbal International gevraagd naar de status van de gesprekken over zijn contract. "Dat weet ik nog niet. We zijn in gesprek", liet hij weten. "Ik focus me op mijn voetbal, dat is het belangrijkste, maar ik ben zeker happy."

Rayane Bounida
