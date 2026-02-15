Het laatste Ajax Nieuws
Rayane Bounida geeft hoopvolle update: "We zijn in gesprek"
Rayane Bounida Foto: © BSR Agency
Rayane Bounida is met Ajax in gesprek over een contractverlenging. Dat bevestigde hij zaterdagavond na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard.
Bounida heeft nog een contract tot medio 2028, maar Ajax wil deze graag openbreken en verlengen. De jonge Belg is dit seizoen doorgebroken bij de hoofdmacht van de Amsterdammers en heeft een mooie toekomst in het verschiet.
Zaterdagavond werd hij door Voetbal International gevraagd naar de status van de gesprekken over zijn contract. "Dat weet ik nog niet. We zijn in gesprek", liet hij weten. "Ik focus me op mijn voetbal, dat is het belangrijkste, maar ik ben zeker happy."
Laatste nieuws
Fred Grim verklaart geringe speeltijd Tomiyasu: "Het gaat goed"
Garcia optie voor Ajax 1? "Strategisch gezien klinkt het logisch"
Godts hint op langer verblijf bij Ajax: "Volgend seizoen nog..."
Rayane Bounida geeft hoopvolle update: "We zijn in gesprek"
Grim na blessure Zinchenko: "Ik maak me zeker zorgen over hem"
Mokio krijgt kritiek op speelstijl: "Zo kun je toch niet voetballen?"
Buijs kritisch op 'slechte' ex-Ajacied: "Mag dat hij dat ook vond"
Scholes looft oud-Ajacied: "Hij was spijkerhard, f*cking geweldig"
Van Polen lyrisch over Ajacied met branie: "Is ook geen dom ventje"
Klaassen na 'Belgisch' avondje in ArenA: "Ze zijn met teveel"
Meer nieuws
Ajax verslaat Fortuna Sittard gemakkelijk, maar verliest Zinchenko
Zinchenko-drama: verdediger moet basisdebuut voortijdig staken
Cruijff moet innoveren: "Ik moet wennen, het functioneert anders"
Opstelling bekend: Grim kiest voor debutant in duel met Fortuna
Van Gangelen keert terug: "Licht aan het einde van de tunnel"
Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"
'Schreuder lijkt Saoedi-Arabië spoedig te verlaten voor Europa'
Kaj Sierhuis weet het zeker: "Bij Ajax zou ik er twintig maken"
Jordi Cruijff: "Natuurlijk heb ik Marijn daar niet voor geraadpleegd"
"Als Ajax Raheem Sterling had gewild, dan had Ajax hem gehad"
Ouder nieuws
Marciano Vink analyseert: "Daar heeft Ajax geen antwoord op"
Erik Pieters doet open sollicitatie: "Ze mogen me altijd bellen"
Wim Kieft: "Dat is wel iets wat je bij het huidige Ajax mist"
Huub Stevens haalt uit naar Ajax: "Dan wordt PSV weer beter"
Regeer ziet verschil: "Henderson was dat iets meer dan Zinchenko"
Driessen voorspelt Ajax-ontslag: "Dan moet hij ook daar ingrijpen"
"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"
'Ajax opnieuw in gesprek en hoopt op contractverlenging toptalent'
Ajax-fan laat haar groeien tot Ajax vijf duels achter elkaar wint
Vermoedelijke opstelling Ajax: Zinchenko maakt zijn basisdebuut
Video’s
Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"
"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"
"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"
Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."
Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"
Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"
Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"
0 reacties