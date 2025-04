Rayane Bounida krijgt individuele prijs: "Zij noemden ons Twix"

Bounida is dit seizoen doorgebroken bij Jong Ajax en maakte zeker de laatste weken een uitstekende indruk. "Het was een leuke periode. Veel gespeeld, veel gescoord en mezelf laten zien. Maar ik kan je wel zeggen dat het hier niet bij stopt", reageert hij op de clubsite van Ajax. "Je wilt stappen blijven maken. Zowel bij Jong Ajax als bij het eerste. De weg daarnaartoe kijk ik zeker naar uit."

De negentienjarige Belg kwam in 2022 over uit de jeugd van Anderlecht. Een jaar later kwam ook landgenoot en vriend Ehtan Butera over van Anderlecht. "Wij zijn al sinds klein bij elkaar. Bij Anderlecht vonden we de klik gelijk", blikt Bounida terug. "Samen op school, samen voetbal, we waren altijd samen. De stafleden bij Anderlecht noemden ons Twix, omdat we altijd samen waren. Hij is een onderdeel van mijn leven en ik heb ook een goede band met zijn familie."