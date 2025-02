Rayane Bounida noemt twee Ajax-spelers: "Vond me een topspeler"

Rayane Bounida wordt bij Ajax al in één adem genoemd met clubiconen als Wesley Sneijder en Frenkie de Jong. Wie twijfelt aan zijn talent, hoeft alleen de samenvatting van Jong Ajax tegen Excelsior te bekijken. De 18-jarige Belg liet daar opnieuw zijn klasse zien met een vrije trap op de lat en een schitterende goal in de kruising.

Bounida blijft bescheiden ondanks zijn indrukwekkende statistieken: vijf goals in zeven wedstrijden. "Ik ga niet zeggen dat het me te gemakkelijk gaat bij de beloften", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. "Ik vind het hartstikke leuk hoe ik het hier doe en me elke wedstrijd ontwikkel. Maar ik ben wel altijd op zoek naar meer."

Donderdagavond kan zijn grote moment komen in de Europa League-wedstrijd tegen Union Sint-Gillis. Extra bijzonder, want Ajax haalde hem in 2022 juist uit Brussel bij Anderlecht. "Mijn eerste keer op de bank bij het eerste was in de mooiste wedstrijd van het jaar, tegen Feyenoord. Ik kreeg kippenvel. Dat was mijn hoogtepunt in 2,5 jaar bij Ajax."

Zijn integratie bij Ajax ging soepel, mede dankzij steun van ervaren spelers. "Davy verwelkomde me. Een echte Ajacied, die zei dat-ie me een goede jongen en een topspeler vond," vertelt Bounida. "En Steven Berghuis gaf complimenten en tips. Hoe ik beter vrij kon komen en als derde man kon spelen."