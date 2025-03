Rayane Bounida onthult ambities: "De velden blijven kapotspelen"

We kennen hem als een groot voetbaltalent, maar wie is de persoon achter de voetballer? Op sociale media blijft hij mysterieus over zijn leven buiten het spel. In een openhartig gesprek met Sporza vertelt Rayane Bounida over zijn passies, zijn jeugd en zijn dromen.

"Wat ik buiten het voetbal doe? Ik speel heel graag padel en basketbal. Al hou ik het in die laatste sport misschien beter bij kijken. (lacht) Want ik kan wel dribbelen maar absoluut niet schieten." Muziek speelt geen grote rol in zijn leven: "Zelfs in de fitness luister ik alleen naar de Koran." Twijfelen over zijn toewijding aan voetbal hoeft niemand. Maar waar komt zijn ongelooflijke talent vandaan? "Van mijn vader", zegt hij zonder aarzeling.

"Hij was een topvoetballer in de zaal en speelde op het hoogste niveau bij Anneessens en Molenbeek. Mijn vader leerde me op jonge leeftijd alle mogelijke dribbels. En ook mijn oudste broer speelde een grote rol door mij voetbalinzicht bij te brengen en mee te nemen naar de veldjes." In Vilvoorde trainde Bounida van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.

Zijn vaste voetbalmaatje was Mo Azdad, nu bekend uit Masters of Madness. Wanneer hij een video ziet van zijn vroegere buurjongen, lichten zijn ogen op. "'Onder de brug' - zo heette ons vaste pleintje - was echt de place to be. Samen met mijn twee broers en Azdad vormde ik een ploegje. Echt niémand kon ons naar huis spelen."

Over zijn ambities is hij duidelijk. "Hopelijk kan ik de velden blijven kapotspelen bij Jong Ajax. En nog een paar speelminuten bij het eerste elftal zou - liefst met een goal - mooi zijn." Zijn grote droom? "Bij Ajax slagen en ooit in de Champions League schitteren."