Rayane Bounida snel international? "Dat is voorlopig nog ver weg"

Het 19-jarige talent kreeg eindelijk zijn eerste basisplaats en maakte meteen indruk. Bij Ajax was hij de uitblinker, met opvallende acties en een scherp spelinzicht. Nederland stond op de banken voor Rayane Bounida.

Zijn sterke optreden kan zijn definitieve doorbraak betekenen, maar zet ook de discussie over zijn internationale toekomst weer in gang. Bounida moet namelijk nog beslissen welk land hij uiteindelijk zal vertegenwoordigen.

De afgelopen maanden mocht de offensieve middenvelder al een paar keer invallen bij de Jonge Duivels, maar Marokko blijft eveneens zijn aandacht trekken. Onlangs deelde Bounida resultaten van Marokkaanse jeugdteams op sociale media, wat de hoop in het Noord-Afrikaanse land doet toenemen.

"Ik heb nog niet met hem gesproken over de keuze tussen België en Marokko", zegt Gill Swerts, zijn bondscoach bij de Jonge Duivels, aan Het Nieuwsblad. "Da’s een keuze die enkel hij kan maken. Hij is zich ervan bewust dat er veel over gesproken wordt, maar hij spreekt liever met de voeten. Het enige wat ik kan zeggen, is dat hij bij iedere jeugdselectie aanwezig was. Dat is positief."

Voorlopig lijkt Bounida dus aan België verbonden te blijven. Ondanks zijn doorbraak blijft een plek bij de Rode Duivels voorlopig nog ver weg. De concurrentie op zijn positie is groot en Bounida heeft tot nu toe slechts vier speelminuten bij de beloften gespeeld.

"We hebben nu vaak tegen teams gespeeld die transitievoetbal spelen, terwijl hij vooral sterk is tussen de lijnen. Het is wachten op het juiste moment om hem te brengen", legt Swerts uit over zijn beperkte speeltijd. "Ik hoop voor hem dat de trein nu vertrokken is. Dan heeft hij natuurlijk meer kans op een basisplek bij de U21."