Rayane Bounida staat voor keuze: "Over hem hoor je nog weinig"

"Over Bounida hoor je nog weinig in België", zegt Alderweireld in gesprek met ESPN. "Ik denk dat hij fysiek achterloopt op Mika Godts. De Rode Duivels hebben een goed elftal, maar hebben niet altijd het meeste balbezit, zoals Ajax. Dan heb je wat meer fysiek nodig om onder druk uit te komen. Ik denk dat Mika daar iets verder in is."

Bounida speelde al wel voor Jong België, maar kan ook nog altijd kiezen voor de nationale ploeg van Marokko. Alderweireld geeft de vleugelaanvaller advies: "Zie het niet als een stap in je carrière, maar maak de keuze met gevoel. Als hij zich meer Marokkaan voelt dan Belg, dan moet hij die keuze maken. Maar niet of hij bij Marokko, België of waar dan ook meer kans heeft op speeltijd."

België heeft veel talenten met een dubbel paspoort. "Wij staan niet in de positie om tegen mensen te zeggen wat ze moeten doen, maar weet ook wie je opleiding heeft gegeven en daarvoor betaald heeft. Maar ik snap de keuze hoor", aldus Alderweireld, die zestienjarige Samory Koné van Anderlecht naar Ajax zag verkassen. "De opleiding van Ajax vind ik nog altijd een van de grootste in de wereld en ik snap dat jongens daar naartoe willen. Het gaat ook vaak niet om geld. Ik heb zelf ook nul euro erbij gekregen door mijn overstap naar Ajax, maar als je naar Nederland gaat, dan ga je voor de opleiding."