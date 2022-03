Geschreven door Idse Geurts 07 mrt 2022 om 17:03

Toptalent Rayana Bounida maakt aankomende zomer een transfer naar Ajax. De 16-jarige middenvelder komt over van Belgische club RSC Anderlecht. Met Anderlecht kwam Bounida niet tot een overeenstemming over een professioneel contract. Ajax lukte dit dus echter wel. Bounida tekent bij Ajax een contract van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2025. Dit meldt Ajax via de officiële clubkanalen. Het is echter niet bekend hoeveel het talent gaat verdienen. Naar verluidt zouden de salariseisen van Bounida bij Anderlecht rond de 700.000 euro per jaar liggen. Anderlecht ging hier echter niet mee akkoord. Het is dus niet duidelijk of Ajax wél bereid is om dit salaris te betalen aan het toptalent.

De Belgisch jeugdinternational speelt op dit moment in de jeugdopleiding van Anderlecht. Ook na zijn overgang zal Bounida in de jeugdopleiding spelen. Hij sluit dan aan bij de ‘bovenbouw’ van Ajax.

Met de binnenkomst van Bounida slaat Ajax een grote slag. De jonge middenvelder wordt gezien als een van de grootste talenten van de wereld. Ook andere topclubs zoals Paris Saint Germain en Manchester City zaten immers achter Bounida aan.