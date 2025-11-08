Rayane Bounida vrije trappennemer Ajax? "Talent wordt weggewuifd"

Rayane Bounida moet de vrije trappen specialist van Ajax gaan worden. Dat stelt Henk Spaan in zijn column voor Het Parool . Een moment tussen Wout Weghorst en Anton Gaaei tijdens Ajax - Galatasaray is hiervoor de aanleiding.

"Het schrijnendste moment was toen Weghorst en Gaaei aan Bounida lieten weten dat hij moest opzouten bij een vrije trap. Het was alsof Suurbier een vrije trap opeiste, terwijl Keizer naast hem stond", schrijft de journalist in het genoemde blad. "De kleedkamer van Ajax behelst dus een groot probleem: anciënniteit maakt er de dienst uit, talent wordt weggewuifd."

Spaan snapt weinig van de houding van het duo tegenover Bounida. Weghorst en Gaaei mogen de schoenen van Bounida niet eens poetsen als het om vrije trappen gaat." Spaan geeft ook nog meer tips: "Vergeet dit seizoen. Ga verder met Gloukh, Baas, Bounida, Alders, Mokio en Regeer als kern. Abdallah, Ünüvar, Jetten en Bouwman als instromers. Klaassen houden. El Karouani kopen."