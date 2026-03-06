Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Raymond van Barneveld dankt oud-Ajacied: "Fantastische mensen"

Max
bron: Viaplay
Raymond van Barneveld
Raymond van Barneveld Foto: © BSR Agency

Raymond van Barneveld is Rafael van der Vaart al enorm dankbaar. De voormalig Ajacied staat de topdarter momenteel bij. 

Van Barneveld liet zich vrijdag na een gewonnen wedstrijd op de UK Open lyrisch uit over Van der Vaart. "Raf heeft me vanmorgen geappt. Zijn vader Ramon, en wat mensen eromheen, gaan me komende week een plannetje voorschrijven. Ik ben superbenieuwd wat dat inhoudt", vertelt de dartlegende aan Viaplay. "Ik ben wel heel erg gegrepen door het enthousiasme van deze mensen."

Van Barnveld wil nog één keer alles uit zijn carrière halen en krijgt daarbij hulp van Van der Vaart. "Fantastische mensen, lieve mensen. Hij stuurde ook een foto met zijn broer en vrouw vandaag, dan denk ik: wauw, wat een blijdschap. Mensen sturen me succes en dan denk ik: waarvoor dan?", vervolgt Barney. "Het hoeft natuurlijk allemaal niet. Ze zijn met hun eigen leven bezig, daar hebben ze het druk zat mee. Dan er toch nog zijn voor mij, betekent wel heel veel voor me. Of er nou wel of niet iets uitkomt, ze hebben wel mijn hart gewonnen voor de rest van mijn leven."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen FC Groningen!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Willem Weijs in Amsterdam

Weijs over ontslaggesprek: "Minuut of tien later stond ik buiten"

0
Fred Grim

Grim geeft duidelijk signaal af: "Daar ben ik niet bang voor"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Rafael van der Vaart
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties