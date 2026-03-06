Raymond van Barneveld dankt oud-Ajacied: "Fantastische mensen"

Van Barneveld liet zich vrijdag na een gewonnen wedstrijd op de UK Open lyrisch uit over Van der Vaart. "Raf heeft me vanmorgen geappt. Zijn vader Ramon, en wat mensen eromheen, gaan me komende week een plannetje voorschrijven. Ik ben superbenieuwd wat dat inhoudt", vertelt de dartlegende aan Viaplay. "Ik ben wel heel erg gegrepen door het enthousiasme van deze mensen."

Van Barnveld wil nog één keer alles uit zijn carrière halen en krijgt daarbij hulp van Van der Vaart. "Fantastische mensen, lieve mensen. Hij stuurde ook een foto met zijn broer en vrouw vandaag, dan denk ik: wauw, wat een blijdschap. Mensen sturen me succes en dan denk ik: waarvoor dan?", vervolgt Barney. "Het hoeft natuurlijk allemaal niet. Ze zijn met hun eigen leven bezig, daar hebben ze het druk zat mee. Dan er toch nog zijn voor mij, betekent wel heel veel voor me. Of er nou wel of niet iets uitkomt, ze hebben wel mijn hart gewonnen voor de rest van mijn leven."