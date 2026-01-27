Raymond van Barneveld krijgt hulp van oud-Ajacied: "Doet mij zeer"

De 58-jarige Barney worstelde de afgelopen jaren met zijn vorm, maar is nog niet van plan om te stoppen. Met de hulp van Van der Vaart hoopt hij weer topprestaties neer te kunnen zetten. "Ik kan niets beloven, maar ik ga mijn best doen", vertelt Van der Vaart aan de NOS. De oud-middenvelder is groot fan van Barney en zag hem de afgelopen jaren sukkelen. "Dat doet mij zeer. Ik ben echt fan van hem."

Van Barneveld heeft iemand nodig die hem een schop onder zijn kont geeft en meegaat naar de sportschool. "Als er iemand niet naar de sportschool gaat, dan ben ik het", lacht Van der Vaart. "Maar ik heb tegen hem gezegd dat ik met mijn netwerk mijn best ga doen."

"Je moet het allemaal niet zo serieus nemen. We hebben het over darten", vervolgt de voetbalanalist. "Het is mentaal. Ik ben ervan overtuigd dat Raymond iedereen van het bord gooit als hij ontspannen is."

Van der Vaart herkent wel wat van zichzelf in Van Barneveld. "Raymond heeft het darten in Nederland op de kaart gezet. Raymond is, net als ik, een geboren talent. En dan word je lui. Je moet het allemaal niet zo serieus nemen. We hebben het over darten. Het is mentaal. Ik ben ervan overtuigd dat Raymond iedereen van het bord gooit als hij ontspannen is. Misschien moet hij wel weer vier baco's drinken voor een wedstrijd, zoals vroeger."