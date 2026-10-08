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Raymond van Meenen over moment bij Ajax: "De discussie was hevig"

Arthur
Raymond van Meenen in Rotterdam
Raymond van Meenen in Rotterdam Foto: © Pro Shots

De nieuwe spelregels in de Eredivisie lijken hun uitwerking niet te missen. Na zeven speelronden is er tevredenheid over de aanpak van onder meer tijdrekken. Ook andere aanpassingen worden positief ontvangen, al blijft er vrijwel wekelijks discussie over scheidsrechterlijke beslissingen.

Een van de meest besproken momenten was de botsing tussen Ruben van Bommel en Aaron Bouwman tijdens Ajax-PSV. KNVB-scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen lichtte tegenover Voetbal International toe waarom de KNVB zich daarover uitsprak. "Dat is zo’n voorbeeld. Op zondagochtend hebben we afgewogen dat als we het niet doen, we enorm achter de discussie aan zouden lopen. Wél doen betekende duidelijkheid geven. Zaterdag en zondagochtend had ik dat al met Sander van der Eijk en Pol van Boekel besproken. We hebben daarmee duidelijkheid kunnen geven over onze technische beoordeling."

"De discussie was hevig, meer nuance en achtergrond waren nodig. Het is makkelijk om achteraf te constateren dat de beoordeling anders had gemoeten. Het gaat om snelheid, kracht, intensiteit, is de bal binnen bereik? Je moet in een split-second een inschatting maken. Feit is dat een speler die zo inkomt een risico neemt voor de veiligheid van zijn tegenstander", stelt Van Meenen.

De discussie rond het incident was stevig. Zowel analisten als supporters en andere betrokkenen spraken zich uit over de beslissing. Van Meenen benadrukt dat de KNVB normaal gesproken terughoudend is met het reageren op veelbesproken beslissingen. "Laat ik dit er over zeggen: in elk seizoen komen beslissingen voor die veelbesproken zijn. Daar blijven we in principe van weg. Maar wellicht kunnen we duidelijkheid geven om te voorkomen dat het echt ontbrandt."

"Ik heb geen invloed op praatprogramma’s, podcasts, websites en analisten. Iedereen pikt zijn graantje mee. Voorbeeld: VI schrijft dat er een penalty gegeven had moeten worden en vijf minuten later staat er op een andere website dat de KNVB ernstig in verlegenheid is gebracht. Dat is het landschap tegenwoordig, dat is onze wereld. Daar heb je mee om te gaan".

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