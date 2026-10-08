Raymond van Meenen over moment bij Ajax: "De discussie was hevig"

De nieuwe spelregels in de Eredivisie lijken hun uitwerking niet te missen. Na zeven speelronden is er tevredenheid over de aanpak van onder meer tijdrekken. Ook andere aanpassingen worden positief ontvangen, al blijft er vrijwel wekelijks discussie over scheidsrechterlijke beslissingen.

Een van de meest besproken momenten was de botsing tussen Ruben van Bommel en Aaron Bouwman tijdens Ajax-PSV. KNVB-scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen lichtte tegenover Voetbal International toe waarom de KNVB zich daarover uitsprak. "Dat is zo’n voorbeeld. Op zondagochtend hebben we afgewogen dat als we het niet doen, we enorm achter de discussie aan zouden lopen. Wél doen betekende duidelijkheid geven. Zaterdag en zondagochtend had ik dat al met Sander van der Eijk en Pol van Boekel besproken. We hebben daarmee duidelijkheid kunnen geven over onze technische beoordeling."

"De discussie was hevig, meer nuance en achtergrond waren nodig. Het is makkelijk om achteraf te constateren dat de beoordeling anders had gemoeten. Het gaat om snelheid, kracht, intensiteit, is de bal binnen bereik? Je moet in een split-second een inschatting maken. Feit is dat een speler die zo inkomt een risico neemt voor de veiligheid van zijn tegenstander", stelt Van Meenen.