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Raymond van Meenen verklapt: "Zij gaan vaker de topclubs fluiten"

Niek
Raymond van Meenen in Rotterdam
Raymond van Meenen in Rotterdam Foto: © Pro Shots

Raymond van Meenen is niet ontevreden over de ontwikkelingen van de arbiters in Nederland. De scheidsrechtersbaas van de KNVB beseft echter ook dat er qua niveau nog wel een groot gat zit tussen Danny Makkelie en Serdar Güzübüyük ten opzichte van de rest. 

"Dat heeft tijd nodig", vertelt hij op de website van VI. "Of de opvolgers direct Europese top zijn, weet je niet. We hebben zeven scheidsrechters in de Talents Group die mogelijk op termijn hun posities over kunnen nemen. Zij volgen een speciaal programma, met meer coaching van oud-scheidsrechters. Dat gaat om Van der Eijk, Kooij, Nagtegaal, Van der Laan, Hensgens, Bos en Vos. Zij gaan vaker de topclubs fluiten, dat zijn stappen", verklapt Van Meenen.

"De één is verder dan de ander. Uit dit groepje komen de eerste opvolgers, maar het duurt nog even", vervolgt hij. Van Meenen heeft overigens de hoop dat Makkelie en Güzübüyük nog lang blijven fluiten. "Ik praat vrij frequent met ze, serieuze gesprekken over de toekomst. Ze hebben allebei aangegeven graag nog door te willen met fluiten. Zij zijn natuurlijk op een ander niveau actief, in Europa, mogelijk op eindtoernooien. Daar moeten we zuinig op zijn."

"Zij hebben met nog meer druk te maken", beseft hij. "Ik ben blij met ze, voor de balans is het fijn om ze te hebben. Danny en Serdar hebben door hun jarenlange internationale ervaring een bijzondere positie. Daarachter hebben we scheidsrechters die nationaal stabiel presteren en een groep die nadrukkelijk in ontwikkeling is: de potentials die over mogelijk drie, vier jaar top moeten zijn", besluit Van Meenen optimistisch. 

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