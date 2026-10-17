Raymond van Meenen verklapt: "Zij gaan vaker de topclubs fluiten"
Raymond van Meenen is niet ontevreden over de ontwikkelingen van de arbiters in Nederland. De scheidsrechtersbaas van de KNVB beseft echter ook dat er qua niveau nog wel een groot gat zit tussen Danny Makkelie en Serdar Güzübüyük ten opzichte van de rest.
"Dat heeft tijd nodig", vertelt hij op de website van VI. "Of de opvolgers direct Europese top zijn, weet je niet. We hebben zeven scheidsrechters in de Talents Group die mogelijk op termijn hun posities over kunnen nemen. Zij volgen een speciaal programma, met meer coaching van oud-scheidsrechters. Dat gaat om Van der Eijk, Kooij, Nagtegaal, Van der Laan, Hensgens, Bos en Vos. Zij gaan vaker de topclubs fluiten, dat zijn stappen", verklapt Van Meenen.
"De één is verder dan de ander. Uit dit groepje komen de eerste opvolgers, maar het duurt nog even", vervolgt hij. Van Meenen heeft overigens de hoop dat Makkelie en Güzübüyük nog lang blijven fluiten. "Ik praat vrij frequent met ze, serieuze gesprekken over de toekomst. Ze hebben allebei aangegeven graag nog door te willen met fluiten. Zij zijn natuurlijk op een ander niveau actief, in Europa, mogelijk op eindtoernooien. Daar moeten we zuinig op zijn."
"Zij hebben met nog meer druk te maken", beseft hij. "Ik ben blij met ze, voor de balans is het fijn om ze te hebben. Danny en Serdar hebben door hun jarenlange internationale ervaring een bijzondere positie. Daarachter hebben we scheidsrechters die nationaal stabiel presteren en een groep die nadrukkelijk in ontwikkeling is: de potentials die over mogelijk drie, vier jaar top moeten zijn", besluit Van Meenen optimistisch.
Zet in op Ajax tegen FC Groningen!
Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Derksen en Van der Gijp halen uit naar Ajax: "Spijker op z'n kop"
Míchel gefileerd: "Je kan het niet eens steenkolen-Engels noemen"
Raymond van Meenen verklapt: "Zij gaan vaker de topclubs fluiten"
'Oud-Ajacied gebruikte snus': "Dat had hij in België geleerd"
El Ahmadi over Ajax: "Voor landstitel kan het al te laat zijn"
Misehouy wil revanche: "Ze zeggen altijd: talent vergaat niet"
Lukkien voorbereid op Ajax: "Gekeken of ze deden wat wij verwachten"
Kieft ziet Feyenoord uitlopen op Ajax: "Moet echt veel pijn doen"
Driessen waarschuwt Míchel: "Daar gaan spelers misbruik van maken"
Jan van Halst na onrust bij Ajax: "Ik glimlach daarom en dat is prima"
Erik ten Hag wijst naar Ajax: "Op randje om er vanaf te vallen"
'Martínez op ramkoers met United; transfer kan Ajax geld opleveren'
Van Polen met transferadvies voor Ajax: "Zie hem die stap wel maken"
Wout Weghorst vol verbazing na rode kaart: "Ik werd helemaal gek"
Antony's huis overvallen en leeggeroofd: "Wat me het boos maakt..."
'Spandoeken van Ajax-fans op brute wijze gestolen': "Tum + Paddy"
Ajax-duo gefileerd: "Hij mag eigenlijk geen Ajax shirt dragen"
Kroatische media lyrisch: "Bedenk dat Ajax daarmee aan het duel begon"
Klaassen over 'crisis' bij Ajax: "Moeten niet gaan overdrijven"
Ajax op rapport: VI deelt 8 (!) onvoldoendes uit na nederlaag
Driessen bekritiseert Cruijff: "De lessen van zijn vader gemist"
Hajduk Split biedt excuses aan richting Ajax: "Onze supporters"
Anco Jansen noemt zwakste schakels bij Ajax: "Een stel pupillen"
Hedwiges Maduro weer vrijgezel: "Daar ga ik niets over zeggen"
Hans Kraay junior wijst naar Dolberg: "Allemaal gek geworden"
Baas ziet probleem bij Ajax: "Daar konden wij niet aan matchen"
Míchel verdedigt Ajax-dissonant: "We hebben vertrouwen in hem"
De Boer looft Ajax-verdediger: "Doet denken aan Virgil van Dijk"
Oud-Ajacieden kritisch op Míchel: "Tenenkrommend om te luisteren"
Míchel kritisch op Ajax na nederlaag: "Dat kan niet op dit niveau"