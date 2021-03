Geschreven door Jessica Westdijk 12 mrt 2021 om 11:03

Donderdagavond kwam al het bericht dat Brian Brobbey persoonlijk rond zou zijn met RB Leipzig. De Duitse club heeft zijn komst vrijdagochtend bevestigd.

De spits loopt aan het einde van het seizoen transfervrij de deur uit bij Ajax en tekent in Leipzig een contract voor 4 jaar, tot medio 2025.

“Leipzig is een mooie club en heeft een fantastisch seizoen. Julian Nagelsmann is een jonge, erg goede trainer waar ik veel van kan leren. Ik heb er zin in om me bij het team aan te sluiten en mijn bijdrage te leveren”, aldus Brobbey op de website van de club.