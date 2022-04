Geschreven door Idse Geurts 11 apr 2022 om 10:04

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat Erik ten Hag rond is met Manchester United. Hierdoor leek er een einde te komen aan alle speculaties omtrent de toekomst van Ten Hag. Toch doet zich nu een, verrassende, ontwikkeling aan. RB Leipzig toont nu immers ook interesse in de diensten van de coach. Dit meldt Voetbal International.

De Duitse topclub is, net als United, bereidt om een afkoopsom van twee miljoen euro voor Ten Hag te betalen. Toch is het de vraag of Ten Hag een dienstverband bij de Duitsers ziet zitten. Hoewel Leipzig een ambitieuze club is, met aardig wat geld achter de hand, lijkt het toch geen stap vooruit ten opzichte van Ajax. Bayern München is nog altijd de dominante club in de Duitse Bundesliga en, ondanks diverse pogingen, is het Leipzig nog niet gelukt om deze hegemonie te doorbreken. Op dit moment staat de ‘Red Bull club’ ook slechts vierde in de competitie. Daarnaast hebben Ajax en Manchester United natuurlijk een veel grotere naam in het mondiale voetbal.

Vooralsnog wil Ten Hag zelf geen duidelijkheid geven over zijn toekomst. “Ik richt me op de bekerfinale, onze volgende wedstrijd”, liet de trainer weten tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Sparta.