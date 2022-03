Geschreven door Idse Geurts 28 mrt 2022 om 10:03

Slecht nieuws voor Ajax: Brian Brobbey lijkt na dit seizoen gewoon weer aan te sluiten bij RB Leipzig. Dit meldt Oliver Mintzlaff, de algemeen directeur van RB Leipzig. Ajax huurt Brobbey sinds januari van de Duitse club, maar de Amsterdammers hopen de talentvolle aanvaller van de zomer definitief over te nemen.

“Hij is verhuurd tot en met 30 juni en is daarna weer speler van RB Leipzig”, stelt Mintzlaff via de officiële kanalen van Leipzig. “Brian komt net terug van een blessure. Na het seizoen zullen we met hem over de toekomst praten. We zijn er trots op dat we zo’n toptalent voor een langere periode hebben vastgelegd”. Door deze woorden lijkt RB Leipzig niet van inziens om Brobbey spoedig definitief te laten vertrekken. Toch kan het ook een onderhandelingstechniek zijn. Als Leipzig immers zou aangeven dat ze Brobbey graag willen verkopen, heeft dit natuurlijk invloed op de hoogte van een mogelijke transfersom. Geïnteresseerde clubs zullen dan minder snel hoge bedragen bieden voor Brobbey.

Desondanks zal deze berichtgeving vanuit Leipzig ook een hard gelach zijn voor Brobbey. Onlangs gaf de twintigjarige spits nog aan dat hij volgend seizoen ook graag voor Ajax speelt. “Het zou geweldig zijn als Ajax mij kan terugkopen”, liet Brobbey weten tegenover De Telegraaf. Het lijkt er nu echter steeds minder erop te lijken dat deze wens van Brobbey wordt ingewilligd.