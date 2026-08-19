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'RB Leipzig zag Lutsharel Geertruida liever naar Ajax verkassen'

Stefan
Lutsharel Geertruida op de training van RB Leipzig
Lutsharel Geertruida op de training van RB Leipzig Foto: © BSR Agency

Ajax hoopte de defensie te versterken met Lutsharel Geertruida, maar heeft de concurrentiestrijd verloren van PSV. De Eindhovenaren gaan met de voormalig Feyenoorder aan de haal, ondanks dat de Amsterdammers financieel verder wilden gaan.

Joost Blaauwhof en Tim Reedijk van Voetbal International weten namelijk dat Ajax voor RB Leipzig misschien wel de betere optie was. "Ajax wilde financieel ook een paar slagen verder gaan, zo klinkt het vanuit Duitsland, waardoor de transfer vertraagd werd. Als kind van Feyenoord was een stap naar Ajax vrijwel ondenkbaar voor de omgeving van Geertruida."

"De speler had echter ook te maken met zijn werkgever, Leipzig, dat vanuit clubperspectief met Ajax een interessantere oplossing in handen kreeg. Maar zelf zag de Rotterdammer een dergelijke stap nooit als wenselijke uitweg uit de voormalige DDR", aldus de journalisten.

Naast de Nederlandse topclubs kwamen ook Real Sociedad en Everton nog even op de lijn, maar Geertruida had zijn woord al gegeven aan PSV. En daar houdt hij zich dus ook aan. Feyenoord kon simpelweg geen serieuze optie worden, waardoor Geertruida de overstap zal maken naar het Philips Stadion.

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