Geschreven door Kevin Ligtvoet 13 sep 2020 om 16:09

Ajax nam zondag drie punten mee uit Rotterdam, maar het spel was niet geweldig. Mede dankzij een vroege rode kaart van Tagliafico konden de Amsterdammers niet het spel spelen waar ze op gehoopt hadden. Erik ten Hag was heel blij met het team en het resultaat.

“Er stond echt een team vandaag en de tactiek is perfect uitgevoerd. Sparta heeft geen kansen gehad terwijl we een groot deel van de wedstrijd met 10 man speelden.”, aldus de trainer. Hij wilt verder geen mening geven over de rode kaart van Nico Tagliafico: “Dit laat ik aan de scheidsrechter. Dat is zijn taak, ik ga er geen uitspraken over doen.”

Verder was Ten Hag heel tevreden over Antony die heel gevaarlijk was: “Hij liet gelijk zijn kwaliteiten zien, al was het soms lastig door de rode kaart. Het spel was niet altijd fantastisch, maar we hebben weinig weggegeven.” Hij wilt ook niet zijn mening geven over het tijdrekken van Onana: “Het gaat erom hoe volwassen we zijn en hoe we deze wedstrijd uiteindelijk winnen.”