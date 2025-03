Timber vernedert PSV: "Rivaal van Ajax, dus ik móest hier winnen"

Jurriën Timber is dolblij dat Arsenal met een overtuigende 1-7 overwinning op PSV zo goed als zeker is van de volgende ronde in de Champions League. De verdediger, die zelf het openingsdoelpunt maakte, beleefde een extra bijzondere avond vanwege zijn verleden bij Ajax.

"Een geweldige prestatie van het team. Ik ben trots op de jongens. We hebben vandaag in de Champions League weer laten zien dat we tot veel in staat zijn," zei Timber na afloop. Het doelpunt had voor hem extra lading. "Het was een geweldige voorzet en een goede kopbal. PSV is een rivaal van Ajax, dus ik móest hier winnen."

Ook Declan Rice zag een indrukwekkend Arsenal op het veld staan. "We hadden de drive en waren hongerig. We hebben het hele seizoen zo gespeeld. Toen PSV terugkwam en 1-3 maakte, hadden we achterover kunnen leunen. Maar we hebben doorgezet en dat zag je aan de doelpunten die we in de tweede helft maakten. Dit is een geweldige prestatie."

Aanvoerder Martin Ødegaard, die tweemaal scoorde, sprak vol lof over zijn ploeg. "Ongelooflijk. We hadden zoveel zelfvertrouwen en waren er echt klaar voor. Dat we zo’n prestatie hebben neergezet, daar moeten we van genieten. Zeker na de afgelopen wedstrijden hadden we een wedstrijd als deze nodig."