Heitinga gewaarschuwd: "In de Champions League ben je dan weg"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Read ging niet naar Ajax: "Was best een logische stap geweest"

Arthur
bron: Helden
Givairo Read
Givairo Read Foto: © Pro Shots

De ontwikkeling van Givairo Read (19) verloopt razendsnel. De geboren Amsterdammer werd twee jaar geleden door Feyenoord weggehaald bij Volendam om deel uit te maken van Onder 18. Slechts een half jaar later maakte de rechtsback zijn debuut in het eerste elftal en inmiddels is hij bijna niet meer weg te denken uit de basis. Ajax liet hem altijd links liggen, zo blijkt uit een interview met HELDEN.

Op je elfde ging hij naar Volendam. Gevraagd wordt aan Read of hij wel eens dacht waar Ajax bleef. Read: "Dat was best een logische stap geweest omdat we zo dicht bij de Arena en De Toekomst wonen, maar het is ook niet dat we dachten: Ajax is de enige club. Je hoopt als jonge voetballer dat je jezelf bij een profclub kan bewijzen. Uiteindelijk kwam Volendam, voor een jongen van elf was dat een mooie stap."

Hij kon een contract tekenen bij Volendam en in de Eredivisie spelen, maar koos in de zomer van 2023 voor Feyenoord Onder 18. Read vertelt de reden. "Dat komt door Robin van Persie. Ik was al akkoord met Volendam. We moesten alleen nog een datum vinden om het contract te tekenen. Ik weet niet meer of Van Persie zelf naar mijn zaakwaarnemer belde of iemand anders van Feyenoord, maar ze wilden in ieder geval dat ik op gesprek zou komen. Ik besloot het gesprek met Feyenoord aan te gaan. Het ging toch om Robin van Persie, hè. Ik wilde luisteren naar wat hij te zeggen had. Een paar dagen later gingen we niet naar Volendam, maar naar Rotterdam"

