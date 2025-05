Read looft bekende jeugd-speler Ajax: "Zoekt gewoon vier man op"

Givairo Read was het afgelopen seizoen dé revelatie bij Feyenoord, maar het voetbaltalent blijkt binnen zijn familie verder te reiken dan alleen de rechtsback van de Rotterdammers. Tijdens zijn bezoek aan de podcast Matchday liet Read weten dat ook zijn neefje over uitzonderlijke kwaliteiten beschikt, en opvallend genoeg doet die dat bij aartsrivaal Ajax.

"Mijn neefje speelt bij Ajax, Nafairon Landvreugd heet hij. Hij is bizar goed," aldus Read. "Zijn vader is mijn oom waar ik altijd naartoe ga. 1-op-1 aan de bal is hij niet normaal goed. Hij is 16, bijna 17, en ik ben zeker trots op hem. Hij zoekt gewoon vier man op."

Het verhaal van Read benadrukt dat het voetbaltalent in de familie zit. Hoewel Read momenteel furore maakt in De Kuip, houdt hij zijn neefje die in Amsterdam speelt nauwlettend in de gaten. "Ik zie hem vaak. We praten veel over voetbal en ik zie echt dat hij iets speciaals heeft. Wat hij met de bal kan, dat zie je niet vaak op die leeftijd."