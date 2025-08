'Read werd ook gevolgd voor Ajax': "Geen typische Ajax-speler"

Vermast ging vrijwillig scouten voor FC Volendam. "Naast een fulltime baan in de marketing. Drie, vier avonden per week was ik op pad. De zaterdag was heilig voor mij. Privéafspraken werden er op deze dag niet ingepland", lacht hij in gesprek met Voetbalzone. Hij kreeg vervolgens een contract. "Mijn allereerste wedstrijd als scout werd ik gestuurd om een keeper te observeren. Maar mij vielen direct drie andere spelers op. Eén daarvan was Givairo Read, de ander Kayden Wolff, die nu bij Ajax speelt. De derde jongen zat jarenlang in de jeugd van Volendam, maar speelt sinds een seizoen weer bij de amateurs."

Vermast was vol lof over Read. Hij had de rechtsback ook in beeld tijdens zijn periode bij Ajax. "Ik heb hem ook gevolgd voor Ajax, vier of vijf weekenden achter elkaar. Mijn advies was positief. Maar uiteindelijk werd de keuze gemaakt dat hij geen typische Ajax-speler zou zijn. Misschien te ruw, technisch nog te wild. Ik dacht alleen maar: dit is Denzel Dumfries in wording. Hij blijft je verbazen."