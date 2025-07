'Real Madrid grijpt mis; Ajax opent onderhandelingen met toptalent'

Ajax blijft met Abdellah Ouazane in gesprek over een vernieuwe samenwerking. Dat schrijven Voetbal International , De Telegraaf en het Spaanse Diario AS . De jongeling leek de overstap naar Real Madrid te gaan maken.

Ouazane liet Ajax achter zich om aan de slag te gaan bij Real Madrid. De Spaanse topploeg zag hem indruk maken voor Marokko Onder 17. Een transfer kwam er echter niet en dat zou vanwege medische gronden zijn. "Opvallend omdat een second en third opinion in het Amsterdam UMC eenduidig aantoonden dat de middenvelder wel degelijk uitermate geschikt is voor topsport", melden bronnen aan de krant De Telegraaf.

Ouazane is nu officieel clubloos, maar Ajax wil hem weer binnenhalen. De belofte regelmatig minuten te kunnen maken voor Jong Ajax moet hem over de streep trekken. "Ajax nodigde Ouazane deze week uit op De Toekomst en is weer met hem in gesprek gegaan", schetst VI.