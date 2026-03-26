"Real Madrid stelde alles in het werk om deze Ajacied te halen"

Ajax-talent Abdellah Ouazane staat dit seizoen volop in de spotlights bij Jong Ajax. VoetbalPrimeur richt zich dit keer specifiek op het 17-jarige toptalent, dat met zijn techniek en aanvallende flair steeds meer indruk maakt en nadrukkelijk aan de deur van het eerste elftal klopt.

"Real Madrid stelde alles in het werk om hem in de zomer van 2025 naar Spanje te halen, maar dit ging uiteindelijk niet door", schrijft VoetbalPrimeur. "Een zegen voor Ajax, kan nu wel geconcludeerd worden. De zeventienjarige Ouazane beleeft momenteel zijn doorbraak bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie."

"Haast iedere wedstrijd toont de aanvallende middenvelder flitsen van zijn gigantische talent. Zijn prachtgoal tegen FC Den Bosch (13 maart) illustreert wat voor geweldige techniek Ouazane heeft. "Hij staat binnen een half jaar vast in de basis van Ajax 1", zei ESPN-verslaggever en KKD-kenner Hans Kraay jr. na die wedstrijd", aldus VoetbalPrimeur.