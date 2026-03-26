"Real Madrid stelde alles in het werk om deze Ajacied te halen"
Ajax-talent Abdellah Ouazane staat dit seizoen volop in de spotlights bij Jong Ajax. VoetbalPrimeur richt zich dit keer specifiek op het 17-jarige toptalent, dat met zijn techniek en aanvallende flair steeds meer indruk maakt en nadrukkelijk aan de deur van het eerste elftal klopt.
"Real Madrid stelde alles in het werk om hem in de zomer van 2025 naar Spanje te halen, maar dit ging uiteindelijk niet door", schrijft VoetbalPrimeur. "Een zegen voor Ajax, kan nu wel geconcludeerd worden. De zeventienjarige Ouazane beleeft momenteel zijn doorbraak bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie."
"Haast iedere wedstrijd toont de aanvallende middenvelder flitsen van zijn gigantische talent. Zijn prachtgoal tegen FC Den Bosch (13 maart) illustreert wat voor geweldige techniek Ouazane heeft. "Hij staat binnen een half jaar vast in de basis van Ajax 1", zei ESPN-verslaggever en KKD-kenner Hans Kraay jr. na die wedstrijd", aldus VoetbalPrimeur.
"Real Madrid stelde alles in het werk om deze Ajacied te halen"
Mark Verkuijl voor het eerst weer in actie na overlijden vriendin
Cruijff 'geschrokken' van Ajax: "Hij zag het met lede ogen aan"
Perez kraakt Ajacied: "Hij had nul keer de bal in twintig minuten"
'Brobbey na sterk debuutseizoen al gelinkt aan stap omhoog'
Noa Lang over lelijke blessure: "Een vrouw sprong op en schreeuwde"
'Transferwaarde Kasper Dolberg daalt opnieuw met miljoenen'
Ajax bevestigt hack: Amsterdamse club doet meteen aangifte
Tomiyasu moet rentree uitstellen, Ajax-verdediger niet fit genoeg
Sergiño Dest blikt terug: "We waren in gesprek over verlenging"
Ajax slachtoffer van hack: zorgen om seizoenkaarten en stadionverboden
Van Gaal blijft na positief gesprek langer verbonden aan Ajax
Reiziger verklaart absentie Ajacied: "Hij is zeker in beeld"
Jeugdig Ajax speelt oefenwedstrijd tegen FC Volendam gelijk
Noa Lang geniet van Ajax-speler: "Zet ik de televisie voor aan"
Ajax-doelwit is zeer gewild: "Dan word ik nóg interessanter"
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Chris Woerts kritisch op Óscar García: "Ajax wilde niet winnen"
Bosz 'loog' om Johan Cruijff te ontmoeten: "Had hij in de gaten"
"Wout Weghorst zou bij Telstar niet eens op de bank zitten"
Onbegrip om oproep Mika Godts: "Wat voor signaal geeft dat af?"
Patrick Kluivert (49) aan de slag bij Ajax? "Mijn club helpen"
Nijhuis geniet bij Ajax-duels: "Dan kom je het ArenA-dek op..."
'Enorme dreun voor Ajacied: Tomiyasu moet afhaken wegens blessure'
Valentijn Driessen ziet Ajax goed wegkomen: "Hij ziet het niet"
Ajax afgekraakt: "Go Ahead Eagles pakte meer punten in Europa"
Sjoerd Mossou bekritiseert Ajax-aanvaller: "Onooglijk gepruts"
Ronald Koeman over oud-Ajacied: "Hij is nu vele malen fitter"
René en Nicky van der Gijp uitgescholden na duel Feyenoord-Ajax
Ajax oefent tijdens interlandperiode tegen deze Eredivisie-ploeg