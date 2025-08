'Real Madrid transfer Ajax-talent klapt: contractverlenging volgt'

Het verhaal rond de transfer van Ouazane is simpel: hij regelde een transfer naar Real Madrid, maar doorstond de medische keuring niet. Ook andere clubs probeerden het vervolgens, maar de twee broers hebben aangegeven bij Ajax te willen blijven.

"Ajax heeft een akkoord bereikt met het 16-jarige talent Abdellah Ouazane en zijn broer Zakaria over het tekenen van nieuwe contracten", schrijft Romano. "Er is overeenstemming bereikt dat de Marokkaanse talenten bij de club blijven, ondanks interesse van verschillende Europese topclubs." De broers gaan nu dus een nieuw contract in Amsterdam tekenen.