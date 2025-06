'Real Madrid wil Ajax beroven van veelbelovend talent (16)'

Ouazane werd in 2016 door Ajax overgenomen van Zeeburgia en voetbalt sindsdien in de jeugdopleiding van de profclub. De zestienjarige middenvelder, die dit seizoen uitkwam voor de Onder 17 van de Amsterdammers, is inmiddels op de radar gekomen bij Real Madrid en wordt door het Spaanse medium als "een van Ajax' grootste sterren" omschreven.

De meervoudig jeugdinternational van Marokko zou al contact hebben gehad met Real Madrid. Ouazana zou ondanks pogingen van Ajax nog geen verbintenis hebben getekend bij de Amsterdammers. De kans dat hij een transfer naar de Spaanse hoofdmacht maakt wordt daarom als 'groot' bestempeld.