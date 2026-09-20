‘Real Madrid wil zaken doen met Ajax en klopt aan bij Cruijff’

Real Madrid heeft de komst van Abdellah Ouazane nog altijd niet uit het hoofd gezet. De Spaanse grootmacht zag een transfer van het Ajax-talent vorig jaar op het laatste moment afketsen, maar zou zich opnieuw in Amsterdam willen melden. Ditmaal krijgt technisch directeur Jordi Cruijff te maken met de belangstelling uit Madrid.

Real Madrid probeerde Ouazane in juli 2025 al naar Spanje te halen. Het plan was dat de aanvallende middenvelder annex buitenspeler eerst bij Juvenil A, het Onder 19-team, zou aansluiten en later zou doorstromen naar Castilla. De transfer ging uiteindelijk niet door nadat Ouazane niet door de medische keuring kwam.

De inmiddels zeventienjarige rechtspoot bleef daardoor bij Ajax en verlengde zijn contract tot medio 2028. Deze zomer maakte Ouazane vanuit Jong Ajax de stap naar het eerste elftal. Met zijn technische en frivole spel wist hij zich snel in de kijker te spelen.

Ook bij de nationale ploeg van Marokko zijn zijn prestaties niet onopgemerkt gebleven. Na Ajax-FC Sion sprak Ouazane in de Johan Cruijff ArenA met bondscoach Mohamed Ouahbi en liet hij opnieuw weten graag voor Marokko uit te komen. Afgelopen donderdag volgde zijn eerste oproep voor De Leeuwen van de Atlas.