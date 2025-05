'Real Madrid wilt deze zomer toeslaan voor 'complete' Ajax-speler'

Real wijkt daarmee mogelijk af van het beleid om enkel transfervrije spelers aan te trekken. Vanwege Hato’s 'veelzijdigheid', 'profiel' en 'leeftijd' zou de club bereid zijn om een transfersom te betalen.

"Hato is een zeer complete voetballer," schrijft het Spaanse medium. "Maar de waarde die hem onderscheidt, is zijn gemak om zowel op de linkervleugel als in het midden van de achterhoede te spelen." Volgens Relevo heeft Real Madrid een voorkeur voor spelers "die zich aan verschillende posities aanpasten, en hier laat Hato geen twijfel over bestaan." De link met Alaba is snel gelegd, aangezien diens contract in 2026 afloopt en de club op zoek is naar een nieuwe linksback.

De entourage van Hato is op de hoogte van de interesse, maar de focus van de verdediger ligt nu nog op het restant van het Eredivisie-seizoen. "Daarna gaat hij kijken naar alle opties," klinkt het. Ook Premier League-clubs als Chelsea en Liverpool zouden Hato op de korrel hebben.