Realistische Jans: "Ik vind dat Ajax verdiend heeft gewonnen"

Gijs Kila
bron: ESPN
Ron Jans
Ron Jans

Ron Jans kon zondag leven met de nederlaag van FC Utrecht tegen Ajax in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Volgens de ervaren trainer waren de Amsterdammers uiteindelijk de betere ploeg en dus de terechte winnaar.

Na afloop van de verloren strafschoppenserie was Jans eerlijk in zijn analyse bij ESPN. "Ik vind dat Ajax verdiend heeft gewonnen", stelde hij. Daarbij wees hij onder meer naar de kansenverhouding. "Ze hebben twee keer de lat en één keer de paal geraakt en Vasilios Barkas had een fantastische redding. Wij hebben ook wat momentjes gehad, maar ik vond hen qua kansen en veldspel wat beter."

Toch benadrukte Jans dat een strafschoppenserie niet altijd de beste ploeg beloont. Hij verwees daarbij naar de play-offwedstrijd tussen FC Volendam en Willem II van een dag eerder. "Alleen ik heb gisteren bij FC Volendam - Willem II gezien dat na strafschoppen niet altijd de beste wint. Vandaag was dat wel het geval."

Voor Jans betekende het duel tegelijkertijd het einde van zijn trainersloopbaan. De oefenmeester stond voor het laatst langs de lijn en gaf toe dat dat gevoel langzaam begint binnen te komen. "Je merkt het wel als je vanochtend het huis uitgaat. Het is je laatste wedstrijd."

Met gevoel voor humor keek hij vooruit naar zijn pensioen. "Ik moet nu gaan kijken op welke dag ik de container buiten moet gaan zetten. Dat heb ik in mijn leven nog niet zo vaak gedaan."

Ondanks de teleurstelling overheerste bij Jans vooral trots op zijn ploeg. "De jongens hebben echt geknokt. Als je in de verlenging op achterstand komt en het wordt nog gelijk, dan heb ik daar geen problemen mee. Ze hebben hun stinkende best gedaan."

Volgens de trainer heeft FC Utrecht bovendien een sterke tweede seizoenshelft achter de rug. "Als je ziet waar we vanaf januari weer naartoe zijn gekomen… We waren zo dichtbij, maar het was niet genoeg."

