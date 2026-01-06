Realityserie met oud-Ajacieden Kieft en Sneijder alsnog op televisie

Er was grote twijfel of het programma, waarin oud profvoetballer Drenthe, Sneijder en Kieft nog een poging doen om weer topfit te worden, nog wel op de buis zou verschijnen. Drenthe werd eind 2025 namelijk getroffen door een herseninfarct.

In overleg met de betrokken is besloten om de serie wel voort te zetten. "Het is voor Royston en ons belangrijk dat Nog Eén Keer Fit wordt uitgezonden. Het programma laat niet alleen zien hoe bijzonder het traject was, maar ook hoeveel plezier ze samen hebben gehad", laat de familie en zijn management weten. "Ondanks het herseninfarct van Royston is er nog steeds veel om dankbaar voor te zijn en dit project en zijn revalidatie horen daar zeker bij."

De volledige serie zal vanaf 19 januari te zien zijn.