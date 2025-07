Recordtransfer voor Roefs: "Ajax was aan het janken om 6 miljoen"

Robbin Roefs gaat zijn loopbaan vervolgen bij Sunderland, zo weet David Ornstein te melden via X. Jeroen Bijma bevestigt het nieuws op de website van het Algemeen Dagblad en de clubwatcher van NEC weet tevens te melden dat de club uit Nijmegen flink gaat cashen.

"NEC en Sunderland hebben een akkoord bereikt over een transfersom van 10,5 miljoen euro, dat door bonussen nog kan oplopen tot 13,5 miljoen euro, voor Roefs. NEC heeft tevens een doorverkooppercentage bedongen", aldus Bijma, die op korte termijn witte rook verwacht.

"De 22-jarige doelman moet woensdag nog wel de medische keuring doorstaan en kan daarna een contract voor vijf jaar tot medio 2030 tekenen bij Sunderland", vervolgt hij. "Roefs wordt verreweg de duurste uitgaande transfer ooit bij NEC", besluit Bijma over de miljoenendeal.

Roefs stond eerder ook in de belangstelling van Ajax, maar de club uit Amsterdam koos uiteindelijk voor Joeri Heerkens. Volgens Rik Elfrink waren er echter nog meer kapers op de kust voor de sluitpost. "Keeper werd ook door PSV gevolgd", vertelt de verslaggever van het Eindhovens Dagblad.

Veel voetballiefhebbers in Nederland zijn onder de indruk van de recordtransfer. "Doelman NEC levert gewoon meer op dan de topscorer van de Eredivisie", schrijft Michel van Ballegooij. De verslaggever van Tubantia doelt daarmee op Sem Steijn, die van FC Twente naar Feyenoord vertrok. NEC-supporters zijn ook blij met de transfer. "Ajax was aan het janken om 6 miljoen. Sunderland legt even 13.5 miljoen neer voor Roefs", constateert Bram.