Redegeld helpt Ajax: "Jij hebt flinke wallen, slaap je wel goed?"

"Wat doe je als de topsportcultuur uit je club verdwenen is? Dan stel je een topsportcoach aan. Met name directeur voetbal Marijn Beuker maakte zich daar hard voor", legt Goodijk uit op de website van VI. "Beuker en consorten zagen namelijk een repeterend probleem in de fysieke begeleiding. De kennis en de wil waren daar zeker wel aanwezig, maar het ontbrak aan een duidelijke structuur en goede communicatie. Te veel eilandjes, dus. Het eerste dat Ajax gedaan heeft, is de verantwoordelijkheden helder maken, een duidelijke lijn en richting vaststellen en saamhorigheid creëren", constateert hij.

"Wat daarin helpt, is als er iemand is die van al die fysieke aspecten verstand heeft: een topsportcoach", vervolgt Goodijk. "Bij AZ werkte Beuker op die manier al succesvol samen met Bart Heuvingh, voor Ajax legde hij in de zomer contact met een andere oude bekende: Martijn Redegeld, toen nog werkzaam als Head of Nutrition bij de kampioenenmakers van wielerploeg Jumbo-Visma. Als er één sport is waar men gelooft in het belang van de marginal gains op fysiek gebied, dan is het de wielerwereld wel. Redegeld wilde wel eerst het wielerseizoen afmaken, maar trad per 1 januari dan eindelijk officieel in dienst bij Ajax."

"Sinds zijn komst wordt Redegeld actief betrokken bij het eerste elftal, echt als onderdeel van de technische staf. Daar voegt hij meerdere kwaliteiten toe, want naast voedingsdeskundige is Redegeld bijvoorbeeld ook mental coach, slaapexpert en herstelcoördinator", weet hij. "Het is aan hem om met iedere speler een persoonlijke relatie op te bouwen, zodat zij ook zelf op hem afstappen als ze ergens mee zitten. Kian Fitz-Jim vertelde laatst bijvoorbeeld dat hij veel moeite heeft met slapen na een avondwedstrijd, dat hij dan zomaar tot vijf uur ’s ochtends wakker kan liggen en dat zijn volledige herstelproces verstoort."

"Een andere speler stapte laatst op Redegeld af, omdat hij merkt dat hij moeilijk kan focussen in de eerste tien minuten van een wedstrijd", onthult Goodijk. "Ook tijdens de Europese trips is Redegeld van de partij, hij loopt rond en observeert. Jij hebt flinke wallen, slaap je wel goed? Ik zie jou alleen maar droog brood eten, denk ook aan je eiwitten."