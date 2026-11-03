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Driessen doet boekje open over Nijhuis: "Twee keer niet geslaagd"

Arthur
Bas Nijhuis
Bas Nijhuis Foto: © Orange Pictures

Valentijn Driessen heeft bij Vandaag Inside een opvallend verhaal gedeeld over scheidsrechter Bas Nijhuis. De arbiter kampt momenteel met een enkelblessure en is er tot twee keer toe niet in geslaagd om zijn conditietest te halen. Volgens Driessen hanteert de KNVB voor Nijhuis echter een bijzondere regeling, waardoor hij meer tijd krijgt dan andere scheidsrechters.

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Nijhuis hoopte na een eerdere blessure aan zijn achillespees binnenkort zijn rentree te maken, maar liep afgelopen week opnieuw een blessure op. Dit keer ging hij door zijn enkel. Inmiddels heeft hij twee keer zijn conditietest niet gehaald, vertelt Driessen. "Nu is hij al twee keer niet geslaagd voor zijn test", aldus de journalist.

Driessen zegt zijn informatie onder meer van twee andere scheidsrechters te hebben gekregen. "Er waren twee van die scheidsrechters die, off the record, wel wat wilden zeggen. Om Bas zwart te maken."

Volgens Driessen kan een scheidsrechter na drie mislukte conditietesten vertrekken bij de KNVB. Voor Nijhuis zou echter een andere regeling gelden. "Wat doen ze nou bij Bas: die heeft alleen officieuze testen, dus daar kan je nooit op zakken. Maar als hij het haalt, maken ze er een officiële test van. Ze wachten net zo lang tot hij het haalt."

Driessen begrijpt dat de KNVB Nijhuis op deze manier tegemoetkomt. "Het zou natuurlijk belachelijk zijn als je een hele goede scheidsrechter hebt die zwaar geblesseerd is geraakt en die test niet kan halen, dat je hem dan de KNVB uit gooit. Hij mag dus doorgaan tot hij erdoor is. Dat is ook wel logisch, hij is natuurlijk de vooruitgeschoven strategische pion."

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