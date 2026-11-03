Driessen doet boekje open over Nijhuis: "Twee keer niet geslaagd"

Valentijn Driessen heeft bij Vandaag Inside een opvallend verhaal gedeeld over scheidsrechter Bas Nijhuis. De arbiter kampt momenteel met een enkelblessure en is er tot twee keer toe niet in geslaagd om zijn conditietest te halen. Volgens Driessen hanteert de KNVB voor Nijhuis echter een bijzondere regeling, waardoor hij meer tijd krijgt dan andere scheidsrechters.

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Nijhuis hoopte na een eerdere blessure aan zijn achillespees binnenkort zijn rentree te maken, maar liep afgelopen week opnieuw een blessure op. Dit keer ging hij door zijn enkel. Inmiddels heeft hij twee keer zijn conditietest niet gehaald, vertelt Driessen. "Nu is hij al twee keer niet geslaagd voor zijn test", aldus de journalist. Driessen zegt zijn informatie onder meer van twee andere scheidsrechters te hebben gekregen. "Er waren twee van die scheidsrechters die, off the record, wel wat wilden zeggen. Om Bas zwart te maken."