Driessen doet boekje open over Nijhuis: "Twee keer niet geslaagd"
Valentijn Driessen heeft bij Vandaag Inside een opvallend verhaal gedeeld over scheidsrechter Bas Nijhuis. De arbiter kampt momenteel met een enkelblessure en is er tot twee keer toe niet in geslaagd om zijn conditietest te halen. Volgens Driessen hanteert de KNVB voor Nijhuis echter een bijzondere regeling, waardoor hij meer tijd krijgt dan andere scheidsrechters.
Nijhuis hoopte na een eerdere blessure aan zijn achillespees binnenkort zijn rentree te maken, maar liep afgelopen week opnieuw een blessure op. Dit keer ging hij door zijn enkel. Inmiddels heeft hij twee keer zijn conditietest niet gehaald, vertelt Driessen. "Nu is hij al twee keer niet geslaagd voor zijn test", aldus de journalist.
Driessen zegt zijn informatie onder meer van twee andere scheidsrechters te hebben gekregen. "Er waren twee van die scheidsrechters die, off the record, wel wat wilden zeggen. Om Bas zwart te maken."
Volgens Driessen kan een scheidsrechter na drie mislukte conditietesten vertrekken bij de KNVB. Voor Nijhuis zou echter een andere regeling gelden. "Wat doen ze nou bij Bas: die heeft alleen officieuze testen, dus daar kan je nooit op zakken. Maar als hij het haalt, maken ze er een officiële test van. Ze wachten net zo lang tot hij het haalt."
Driessen begrijpt dat de KNVB Nijhuis op deze manier tegemoetkomt. "Het zou natuurlijk belachelijk zijn als je een hele goede scheidsrechter hebt die zwaar geblesseerd is geraakt en die test niet kan halen, dat je hem dan de KNVB uit gooit. Hij mag dus doorgaan tot hij erdoor is. Dat is ook wel logisch, hij is natuurlijk de vooruitgeschoven strategische pion."
'Ouazane-contractverlenging lastig': "Complimenten maken hem duurder"
Bosz kritisch op Ajax en Nederland: "Kon er zogenaamd niks van"
Driessen doet boekje open over Nijhuis: "Twee keer niet geslaagd"
Anco Jansen haalt hard uit: "In heel Europa word je uitgelachen"
"Marc Overmars en ik waren bij Ajax vier handen op een buik"
Driessen tipt Ajax: "Waarom zet je hem daar niet een keer neer?"
Vissers over Ajax: "Die bakt er tot nu toe nog helemaal niks van"
Perez wijst vier uitblinkers van Ajax aan: "Bovengemiddeld goed"
Jordi Cruijff vol lof: "Die jongen heeft bijzondere statistieken"
Weghorst stuurt bericht naar Verweij: "Zeg maar tegen Valentijn..."
Hans Kraay junior wijst: "Dan kraait er geen Ajax-supporter naar"
Emanuelson verkent trainerswereld: "Moet kijken wat bij me past"
Van der Vaart looft Ajacied: "Dat is wel van de buitencategorie"
Ajacied ondanks vele kritiek opgenomen in VI Elftal van de Week
Jordi Cruijff trots op Ajax-transfer: "Hoe is het mogelijk?"
Ajax-talent wacht op debuut: "Ik zou er twee keer al inkomen"
KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor FC Twente - Ajax
Danny Blind vol lof: "Bij Ajax zorgde hij voor een kentering"
Klaassen waarschuwt teamgenoten: "Dan moet je iets anders gaan doen"
Ajax-uitblinker in Elftal van de Week: "Hij onderscheidde zich"
Kwakman ziet zorgwekkende trend bij Ajax: "Wachten op problemen"
'Ajax richt zich in de winterstop op versterking voor één positie'
Rafael van der Vaart ziet Ajax goed wegkomen: "Dat is mazzel"
Ajax op rapport: VI deelt twee onvoldoendes uit ondanks nipte zege
'FC Porto concreet voor Ajax-talent: spits ontbreekt tegen Vitesse'
Maurice Steijn staat voor opvallende terugkeer: "Geef hem twee jaar"
Lasse Schöne wijst naar Ajax: "Ik kijk door een gekleurde bril"
Perez ergert zich bont en blauw bij Ajax: "Ik word krankzinnig!"
Spaan ziet 5 (!) uitblinkers bij Ajax: "Kun je ook van genieten"
Valentijn Driessen kritisch: "Bijeengeraapte vedetten van Ajax"