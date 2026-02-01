Regeer aangeslagen: "Mijn lichaam geeft misschien aan dat..."

Youri Regeer kon na afloop moeilijk bevatten hoe Ajax een 0-2 voorsprong uit handen heeft gegeven tegen Excelsior. De 22-jarige middenvelder zag zijn ploeg in de eerste helft volledig de controle hebben en hield daardoor een extra wrang gevoel over aan het 2-2 gelijkspel in Rotterdam. Ook ging Regeer in op zijn fysieke gesteldheid.

Op de vraag hoe het opnieuw mis kon gaan na een comfortabele marge, bleef Regeer bij ESPN met vraagtekens achter. "Dat vraag ik mezelf ook af", reageerde hij.

Volgens de Ajacied leek er lange tijd niets aan de hand. "Ja, dat denk ik wel. Ik vind dat we iets beter uit de rust kwamen dan in de vorige twee wedstrijden. Alleen gebeurt het ons na zeventig minuten toch weer dat we twee tegengoals krijgen."

Ajax had voor rust een duidelijk plan en voerde dat volgens Regeer goed uit. "Zeker. Ik denk dat we weinig in de problemen zijn gekomen en dat er inderdaad veel goed ging. Maar uiteindelijk staan we hier weer met een slecht gevoel."

De middenvelder sprak zelfs van een 'volwassen' eerste helft. "Ja, zeker. Misschien kunnen we nog iets eerder toeslaan, maar ik denk dat we de eerste helft heel volwassen spelen. Alleen: een volwassen eerste helft is leuk en aardig, maar je staat hier wel weer met een slecht gevoel."

Na rust veranderde het spelbeeld. "Wat ik zei: we kwamen nu beter uit de rust. Maar zo’n twintig minuten na rust ging Excelsior één-op-één spelen en volle bak druk zetten, nog hoger dan daarvoor. Toen kregen wij het heel lastig en werd het op een gegeven moment een soort pingpongwedstrijd."

De aansluitingstreffer bleek een duidelijk kantelpunt. "Na die 1-2 merk je wel dat het heel lastig wordt. Uiteindelijk valt die 2-2 ook nog." Of het mentaal is? "Voor mij niet. Zestig minuten lang is er eigenlijk niks aan de hand en na één tegengoal gaat het mis. Misschien voeren we onze taken niet meer goed uit, ik weet het niet. Maar we moeten hier wel heel goed naar kijken."

In de slotfase bleef Regeer even op de grond zitten, maar hij stelde daarna gerust. "Het gaat goed. Beetje hoofdpijn, maar mijn lichaam geeft misschien aan dat zeven wedstrijden in 21 dagen wel even genoeg zijn."