2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Regeer: "Als het aan mij ligt, ben ik dan ook de 6 van Ajax"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Youri Regeer
Youri Regeer Foto: © BSR Agency

Youri Regeer heeft zich dit seizoen opgewerkt tot een belangrijke speler bij Ajax. De 22-jarige middenvelder speelt op de meest besproken positie van de ploeg: die van controleur. In een interview met Voetbal International blikt hij terug op een bijzonder jaar, waarin hij zich ontwikkelde van back met een onzekere toekomst tot reserve-aanvoerder op het middenveld.

De Ajacied weet dat de concurrentie groot kan zijn en dat de technische leiding uiteindelijk beslist of er nog versterkingen komen voor zijn positie. Zelf focust hij zich vooral op zijn eigen ontwikkeling. "Nou ja, sinds deze trainer (Fred Grim, red.) er is, probeer ik dat elke wedstrijd en elke training te laten zien", zegt Regeer over zijn ambities.

Volgens de middenvelder ligt de keuze uiteindelijk niet bij hem, maar bij de clubleiding. "Dan is het uiteindelijk aan de technische mensen om te beslissen voor welke posities er spelers moeten komen. Daar heb ik geen invloed op, behalve de beste versie van mezelf te laten zien", beseft hij. Toch laat Regeer weinig twijfel bestaan over zijn eigen doel. De controleur wil zich definitief vestigen op het middenveld van Ajax. "Maar als het aan mij ligt, ben ik ook volgend seizoen de nummer 6 van Ajax, ja."

