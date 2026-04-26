Regeer blikt vooruit: "PSV kennende staan ze gebrand in de Arena"
Ajax heeft een belangrijke stap gezet in de strijd om de play-offs te ontlopen door met 0-2 te winnen van NAC Breda. Youri Regeer keerde na ruim een maand afwezigheid terug en zag zijn ploeg een zwaarbevochten overwinning boeken.
De middenvelder erkende dat het geen eenvoudige avond was. "Lastig potje. Dat weet je voordat je hiernaartoe gaat", begint hij.
"De tweede helft werden we ver teruggedrongen, maar uiteindelijk heeft alleen PSV hier gewonnen, dus we weten dat het geen makkelijke uitwedstrijd is. Je krijgt drie hele grote kansen, dus verdedigend heb je het goed voor elkaar, maar aan de bal mag het nog wel beter. We hebben wel gevochten en nemen drie belangrijke punten mee naar Amsterdam."
Met nog drie duels te gaan is de opdracht duidelijk voor de Amsterdammers. "Dit moet vertrouwen geven richting de laatste drie wedstrijden. We weten wat ons te doen staat en uiteindelijk moeten we aan het einde van de rit zien of het genoeg is geweest. We gaan voor negen punten in de laatste drie wedstrijden. Dat is het enige dat we in eigen hand hebben. Dan moeten we zien wat de rest doet", aldus Regeer.
Volgende week wacht de topper tegen PSV in de Johan Cruijff Arena. "PSV kennende staan ze gebrand in de Arena", zegt hij in gesprek met ESPN.
"Je weet dat het een lastige wedstrijd wordt. Uiteindelijk weten we wat ons te doen staat, in de Arena met onze eigen fans erachter. We weten dat we drie punten moeten halen en we gaan ons uiterste best doen deze week."
Wint Ajax ook bij NAC? BetMGM pakt uit met fraaie quoteringen
