Regeer geniet van twee Ajax-aanwinsten: "Je merkt dat meteen"
Youri Regeer is onder de indruk van de eerste trainingen met Julian Brandt en Marc-André ter Stegen. De middenvelder van Ajax merkt dat de twee Duitse aanwinsten direct kwaliteit toevoegen aan de selectie van trainer Míchel.
Ter Stegen werkte woensdag zijn eerste volledige groepstraining af, terwijl Brandt zich al eerder bij de selectie had gevoegd. "Welke indruk Ter Stegen en Brandt mij geven? Een goede indruk. Woensdagochtend trainde Ter Stegen voor het eerst echt met de groep mee."
Volgens Regeer was de kwaliteit van beide spelers direct zichtbaar. "Je merkt meteen dat Ter Stegen een keeper is van wereldklasse. Met Brandt hetzelfde. Je merkt wel dat er twee mensen binnen komen. Dat is wel goed voor onze groep."
Voor de middenvelder is het bijzonder om nu samen te spelen met spelers waar hij vroeger tegen opkeek. "Als jonge jongen keek ik naar zulke voetballers. Uiteindelijk mag ik er nu samen mee spelen en ik denk dat zij een kwaliteitsimpuls geven aan onze groep. We gaan het allemaal nog zien."
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