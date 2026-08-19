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Regeer grijpt in na stortvloed aan haatreacties op verjaardag

Amber
Youri Regeer
Youri Regeer Foto: © BSR Agency

Youri Regeer heeft zijn Instagram-profiel offline gehaald nadat hij op zijn 23ste verjaardag opnieuw een stortvloed aan negatieve reacties over zich heen kreeg. De middenvelder van Ajax ligt de laatste weken stevig onder vuur bij een deel van de achterban.

Ajax zette Regeer dinsdag via het officiële clubkanaal in het zonnetje vanwege zijn verjaardag. Onder die felicitatie verschenen echter al snel meerdere harde reacties.

"Mooie dag voor contractontbinding, gefeliciteerd", schrijft een supporter. Een ander reageert: "Gefeliciteerd! Als cadeautje mag je de komende wedstrijd rust pakken."

Daar bleef het niet bij. Onder het bericht verschenen meerdere vergelijkbare opmerkingen over de middenvelder. "Totaal geen Ajax-speler dit. Schandalig dat we deze gast hebben teruggekocht. Als verjaardagscadeau transfervrij naar FC Twente sturen!"

Regeer lijkt de negatieve aandacht inmiddels zat te zijn. Zijn persoonlijke Instagram-profiel is voorlopig niet meer bereikbaar. Of hij zijn account definitief heeft verwijderd of slechts tijdelijk offline heeft gezet, is niet duidelijk.

De felicitatiepost van Ajax staat ondertussen nog wel online, inclusief de vele reacties. Tussen de kritiek zijn ook steunbetuigingen te vinden.

"Ik schaam me voor mijn medesupporters. Gefeliciteerd met je verjaardag, Youri!", schrijft een supporter die het opneemt voor Regeer.

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