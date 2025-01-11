Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax historie & oud-spelers

Regeer imponeert: "Vraag of Ajax terugkoopoptie moet activeren"

Bjorn
bron: De Telegraaf
Youri Regeer
Youri Regeer Foto: © BSR Agency

Youri Regeer heeft een sterke eerste seizoenshelft achter de rug bij FC Twente. Verslaggever Jeroen Kapteijns ziet de oud-Ajacied uitblinken op het middenveld bij de Tukkers.

"Een van de positieve punten dit seizoen bij FC Twente is de ontwikkeling van Youri Regeer", schrijft Kapteijns in De Telegraaf. "De Zandvoorter dreigde in Enschede de dupe te worden van zijn multifunctionaliteit en kwam na een goede periode als linksback minder sterk voor de dag als rechtsback. De terugkeer op het middenveld heeft de oud-Ajacied goed gedaan. Regeer haalde een hoog niveau, nam het voortouw en groeide uit tot een van de grote mijnheren van FC Twente."

Regeer werd in de zomer van 2023 overgenomen van Ajax, dat een terugkoopoptie heeft bedongen. "De glans die Regeer als middenvelder aan zijn spel wist te geven, riep de vraag op of Ajax op termijn niet de terugkoopoptie op de oud-jeugdspeler zal moeten activeren", meent Kapteijns. "In de Europese duels kwam wel aan het licht dat Regeer weliswaar voetballend prima mee kan, maar in fysiek opzicht nog wel wat stappen te zetten heeft." 

"Zoals heel FC Twente had Regeer in meerdere Europese duels moeite om in het fysieke geweld mee te gaan", vervolgt hij. "Daarin zal Regeer moeten groeien om een bepalende figuur te kunnen worden op het middenveld bij Ajax, een andere Nederlandse topclub of in een buitenlandse competitie."

