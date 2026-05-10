Regeer keihard na nederlaag: "Met alle respect, dit moet erin"

Youri Regeer was na afloop zichtbaar teleurgesteld dat hij zijn kansen niet wist te benutten in het duel met FC Utrecht. Ajax verloor in de slotfase met 1-2 van de Domstedelingen en zakte daardoor naar de vijfde plaats. Volgende week valt de beslissing of de Amsterdammers play-offs om Europees voetbal moeten spelen.

“Ik denk dat je in de eerste helft prima speelt, maar de kansen onbenut laat”, begint Regeer in gesprek met ESPN. De 22-jarige middenvelder kreeg zelf meerdere mogelijkheden om te scoren, maar liet die onbenut. Vooral in de 35ste minuut had hij de 1-0 op zijn schoen. “Met alle respect, dit moet erin.”

Na rust liep het volgens Regeer minder soepel, al zag hij geen groot verval in het spel. “In de tweede helft is er ook niet zoveel aan de hand, vind ik. Twee standaardsituaties die erin gaan en dan sta je hier met een heel slecht gevoel."