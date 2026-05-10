Regeer keihard na nederlaag: "Met alle respect, dit moet erin"
Youri Regeer was na afloop zichtbaar teleurgesteld dat hij zijn kansen niet wist te benutten in het duel met FC Utrecht. Ajax verloor in de slotfase met 1-2 van de Domstedelingen en zakte daardoor naar de vijfde plaats. Volgende week valt de beslissing of de Amsterdammers play-offs om Europees voetbal moeten spelen.
“Ik denk dat je in de eerste helft prima speelt, maar de kansen onbenut laat”, begint Regeer in gesprek met ESPN. De 22-jarige middenvelder kreeg zelf meerdere mogelijkheden om te scoren, maar liet die onbenut. Vooral in de 35ste minuut had hij de 1-0 op zijn schoen. “Met alle respect, dit moet erin.”
Na rust liep het volgens Regeer minder soepel, al zag hij geen groot verval in het spel. “In de tweede helft is er ook niet zoveel aan de hand, vind ik. Twee standaardsituaties die erin gaan en dan sta je hier met een heel slecht gevoel."
Volgens de middenvelder zat het verschil uiteindelijk in de effectiviteit. “We kwamen in de tweede helft moeilijker tot kansen, maar ik denk niet dat dat te maken heeft met de patronen. De standaardsituaties zijn doorslaggevend, maar ook onze kansen, waaronder ikzelf twee keer, zijn ook doorslaggevend", aldus Regeer.
Wim Kieft kritisch op Ajacied: "Wat mij het meest verbaasd..."
Vesterlund legt uit: "Wisten dat Ajax daar moeite mee zou hebben"
Klaassen vol onbegrip: "Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen..."
Regeer keihard na nederlaag: "Met alle respect, dit moet erin"
García baalt: "Op dit niveau kun je dit soort fouten niet maken"
Van der Hoorn eerlijk na late zege: "Ajax hield ons in leven"
Berghuis na nederlaag: "Je moet ‘m op de kin nemen en doorgaan"
Bijzonder scenario: PSV kan Ajax laatste zet richting play-offs geven
Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar de vijfde plaats
García verklaart keuze voor Gloukh: "We hopen dat het werkt"
El Ahmadi lyrisch over Ajacied: "Hij was in alles echt geweldig"
Godts 'niet meer te houden': "Bieding die je niet kunt afwijzen"
Opstelling Ajax bekend: García wijst spits aan tegen FC Utrecht
Kraay Jr. sprak met Cruijff: "Dat is geen kandidaat bij Ajax"
Van Overeem teleurgesteld in Ajacied: "Je ziet het aan alle spelers"
Basisplaats lonkt voor Haller tegen Ajax: "Als ik de kans krijg..."
Ajax wil tegen Utrecht historisch dieptepunt in eigen huis voorkomen
Resink reageert op Ajax-geruchten: "Hebben geen poging gewaagd"
Godts dankt oud-Ajacied: "Stuurde mijn zaakwaarnemer: we zijn weg"
Driessen over Ajax-kandidaat: "Zo wil je dat voetbal gespeeld wordt"
Kramer fel na opmerking over Weghorst: "Noem zijn naam hier niet"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis
Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet
Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel
Spaan vergelijkt: "Hij is een klasse of zeven beter dan Weghorst"
'Ajax-target' enorm bewierookt: "Ze zetten alles op alles"
Ajax krijgt duidelijk advies: "Moet een grote schoonmaak gebeuren"
Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"
Ajacied zelfkritisch: "Het was weer een hectisch seizoen"
Wint Ajax van FC Utrecht? BetMGM pakt uit met fraaie quoteringen